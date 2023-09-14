Куда пропал Толик Полено из сериала «Счастливы вместе» — скрывает личную жизнь

Актер Павел Савинков стал популярным на всю страну после того, как сыграл Толика Полено в сериале «Счастливы вместе». Артиста стали приглашать в разные проекты, в рекламы, но потом в какой-то момент он пропал.

Скоро на ТНТ стартует продолжение ситкома про Букиных, но Толика там уже не будет — как и его жены по сериалу Лены Полено. Продюсеры решили обойтись в сериале без их сюжетной линии.

Сам Савинков сейчас играет не в самых популярных сериалах. Например, «Адвокат Шишечкин». Главные роли получает редко.

Личную жизнь актер тщательно скрывает. Известно лишь по слухам, что он женат на актрисе Театра им. Вахтангова Александре Стрельциной, у них подрастает двое детей — сын и дочь.

Много говорили о его романе с Юлией Захаровой — коллегой по сериалу «Счастливы вместе». Но артисты всегда опровергали эту информацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».