Удалось только ей! Как выглядит 57-летняя Алиса Шер — дошла с Дмитрием Нагиевым до ЗАГСа

Алиса Шер ровесница Дмитрия Нагиева. Их отношения завязались в далеком 1986 году. Спустя три года родился их общий сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам своего именитого отца. Кирилл Нагиев снимается в кино, пробует себя в качестве телеведущего. Сын шоумена снимался в комедии Клима Шипенко «Холоп».
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Алиса Шер довела Дмитрия Нагиева до ЗАГСа. Фото: личный архив
Алиса Шер на ТВ не мелькает. Фото: личный архив
Только Алисе Шер в свое время удалось довести Дмитрия Нагиева до ЗАГСа. О своей личной жизни шоумен предпочитает не распространяться. Поклонники телеведущего заметили, что бывшая жена Дмитрия Нагиева хотя и следит за своей внешностью, не делала пластики, и не скрывает морщин. Они выглядит на свой возраст и не молодится.
«Самая обычная!», «Хорошо выглядит, приятная», «Нагиев прям молодится», «Как будто он младше нее», «Классная!» - пишут фолловеры.