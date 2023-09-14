Удалось только ей! Как выглядит 57-летняя Алиса Шер — дошла с Дмитрием Нагиевым до ЗАГСа

Алиса Шер ровесница Дмитрия Нагиева. Их отношения завязались в далеком 1986 году. Спустя три года родился их общий сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам своего именитого отца. Кирилл Нагиев снимается в кино, пробует себя в качестве телеведущего. Сын шоумена снимался в комедии Клима Шипенко «Холоп».

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