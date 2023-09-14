Катя Лель хочет улететь с инопланетянами

Известная певица Катя Лель поделилась подробностями своих встреч с инопланетянами. По словам артистки, она нередко общалась с пришельцами еще в своем детстве. При этом, как призналась Катя, ей было страшно, однако потом выяснилось, что бояться было совершенно нечего.

«Было очень страшно, но бояться не нужно, они наши создатели и помогают нам. Время осознания пришло», — приводит слова певицы издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

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Катя добавила, что она готова хоть сегодня улететь, если инопланетяне ей это предложат. Однако при условии, что потом она обязательно вернется.