«Подтяжка лица и тела»: осудившая звезд за пластику Ксения Бородина показала свою процедуру

После того, как Виктория Боня сделала себе пластическую операцию, она подверглась жесткому хейту. Ее осудили не только подписчики, но и звезды. Не щадя чувств воспитанницы «Дома-2», по ней прошлись катком осуждения.

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Высказалась и Ксения Бородина, правда, не называя имен, но на фоне происходящего. Она осудила тех, кто выставляет операции на всеобщее обозрение, мол, это очень личное, и не надо делать из этого моду.

«Я не против операций, я против их количества, а тем более против таким образом показывать примеры. Уже много лет ни один хирург пластический не может попасть ко мне на рекламу, я никогда не возьму и никогда не советую их, потому что не возможно предугадать чем это закончится», - отрезала телезвезда.

Но не прошло и недели, как Бородина сама отправилась за своей порцией красоты в кабинет эскулапа. Бородина показала подписчикам в Сети, как легла на процедуру, за которой специально ездила в Петербург.

«Это безоперационная подтяжка кожи лица и тела», - похвасталась Ксения.

И напоролась на жесткое осуждение со стороны пользователей. Ведь еще недавно кидала камень в тех, кто улучшает себя напоказ, а теперь сама оказалась в их числе.