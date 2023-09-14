Леди сегодня в черном: Волочкова в мини присела на корточки, засветив исподнее

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова открыла концертный сезон, выступив на сцене со своей балетно-акробатической программой. После мероприятия артистка без устали разбирает подарки и цветы, коих набралось так много, что у звезды кругом голова от восторга и ставить негде.

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Похвастаться букетами и композициями балерина поспешила прямо на полу своего особняка в гостиной. Припав на одно колено, звезда на корточках засветила нижнее белье. Волочкова, судя по всему, забыла, что на ней экстремальное мини, и явила зрителям свой конфуз.