Сидящая на двух стульях Ани Лорак готовится к юбилейному концерту в Москве: раскупили все билеты

Не сделавшая до сих пор решительного заявления Ани Лорак вернулась в Москву как ни в чем не бывало после продолжительного затишья и готовится к юбилейному концерту в «Крокусе». Об этом сообщила у себя в Telegram журналистка Алена Жигалова, которая побывала на репетиции у певицы.

Лорак выйдет на сцену 27 сентября, это будет большое шоу, посвященное 45-летнему юбилею Каролины Куек (настоящее имя артистки). Сообщается, что все билеты проданы, а это почти 5 тысяч зрителей.

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Лорак, напомним, также вошла в состав жюри телевизионного шоу на НТВ, и сей факт возмутил общественность. Артистка не так давно собирала деньги, которые перечисляла в соседнюю страну, при этом зарабатывать миллионы она продолжала в России, тайком приезжая на корпоративы, сообщает сайт kp.ru. Последний год звезда жила то в Испании, то на Ибице и успела построить личную жизнь с йога-инструктором.