«Ее спасли наши доктора»: Киркоров рассказал, как пластическая операция у Пугачевой чуть не обернулась трагедией

Филипп Киркоров в настоящее время с головой погрузился в тему пластической хирургии и активно защищает друга-хирурга. И попутно рассказывает, какие вмешательства пережил сам. Не смог он промолчать и об обращении к эскулапам своей экс-жены Аллы Пугачевой. Это было 30 лет назад, Примадонна доверилась зарубежным докторам, но операция чуть не обернулась трагедией.

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Врачи подвергли жизнь Аллы Борисовны риску, и она это очень быстро поняла. И приняла правильное решение, раскрыл Киркоров.

«Алла Пугачева тогда быстро подписала все бумаги, поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора, слава тебе, Господи, живет, здравствует, прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит — девчонка!» - рассказал артист.

Внешность Пугачевой в настоящее время регулярно становится темой для обсуждений. За последний год она сильно изменилась, и люди подозревают, что под нож она ложилась не раз.

По материалам шоу «Малахов», телеканал «Россия 1»