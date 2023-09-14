Лайма Вайкуле выдала очередной скандальный треп: где логика?

69-летняя Лайма Вайкуле за последний год сделала столько скандальных заявлений, что артистку и ее песни начали отменять в нашей стране, сняв все композиции из эфиров на радио и телевидении. Но на этом она не успокоилась и выдала очередную порцию трепа, в котором люди пытаются найти хоть каплю логики.

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В частности, в интервью зарубежному телеканалу Вайкуле заявила, что ничем не обязана Советскому Союзу. А свою блестящую карьеру построила и заработала миллионы, чтобы теперь жить безбедно, якобы благодаря «бабушке, которая пела в церковном хоре».

«Союз тут не при чем. Он кроме плохого ничего хорошего мне не дал», - выдала певица. И объявила, что в нашу страну ни ногой: «Больше никогда не буду выступать в России».

Поклонники в Сети все больше недоумевают, откуда у артистки столько ненависти к стране, в которой она стала настоящей звездой, обрела миллионы поклонников.

По материалам сайта kp.ru