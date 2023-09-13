Омолодилась и добавила шика: Кейт Миддлтон сделала трендовую «челку мамочки», сразив народ

Для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер оценил прическу Кэтрин. Он признался, что для нее это идеальный вариант.

«Далеко не каждая женщина после 40 лет может похвастаться настолько шикарной копной волос. Обычно стилисты рекомендуют после 30 лет придерживаться длины до линии плеча или короче, но в случае с Кейт такие рекомендации излишни.

Волосы плотные, блестящие, насыщенного цвета. Кейт не будет хуже, если их обрезать, но, возможно, длина волос регламентирована королевским протоколом, поэтому не будем туда лезть, так как я с ним не знаком.

Про челку. Да, она трендовая и идет Кейт. Плюс еще такой важный момент - у нее достаточно острые черты лица: острый носик, подбородок, губы. И такие мягкие линии, как мягкая челка, волны — это то, что смягчает черты лица», – поделился эксперт.