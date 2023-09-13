Омолодилась и добавила шика: Кейт Миддлтон сделала трендовую «челку мамочки»

Кейт Миддлтон больше 10 лет состоит в браке с принцем Уильямом. Она давно привыкла к соблюдению королевского протокола. На нее постоянно обращены взгляды людей, поэтому образы принцессы Уэльской продуманы до мелочей. В зависимости от мероприятия, она может надеть джинсы или утонченное платье. А накануне ей удалось всех сразить новой прической.
В рамках официального визита Миддлтон появилась в тюрьме для малолетних преступников. Она была в костюме с узкими брюками и на шпильках. Обычно принцесса Уэльская убирает волосы в высокий пучок или делает лаконичную укладку. Но на этот раз жена принца Уильяма решила сделать легкие локоны и состригла передние пряди, сделав «челку мамочки».
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер оценил прическу Кэтрин. Он признался, что для нее это идеальный вариант.
«Далеко не каждая женщина после 40 лет может похвастаться настолько шикарной копной волос. Обычно стилисты рекомендуют после 30 лет придерживаться длины до линии плеча или короче, но в случае с Кейт такие рекомендации излишни.
Волосы плотные, блестящие, насыщенного цвета. Кейт не будет хуже, если их обрезать. Но, возможно, длина волос регламентирована королевским протоколом, поэтому не будем туда лезть, так как я с ним не знаком.
Про челку. Да, она трендовая и идет Кейт. Плюс еще такой важный момент — у нее достаточно острые черты лица: острый носик, подбородок, губы. И такие мягкие линии, как мягкая челка, волны — это то, что смягчает черты лица», — поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro