«Я просто теряю голову»: Зепюр Брутян устроила шопинг, накупив наряды для четырехмесячного сына Павла Прилучного

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце долго предпочитал скрывать личную жизнь. Но вот уже год он счастлив в браке с новой избранницей Зепюр Брутян. Актриса, по словам звезды, делает его лучше. Они посещают рестораны, вместе путешествуют, а недавно у них родился сын. Прилучный одаривает ее цветами и придумывает способы, чтобы порадовать ее.
Но вот уже несколько месяцев Брутян находится в декрете. Она погружена в домашние хлопоты. С ребенком часто сидят бабушки, когда актриса решает пойти в салон красоты или ресторан. На этот раз после спортзала она оказалась на шопинге. Зепюр решила купить наряды для Микаэля. Четырехмесячному малышу она выбрала костюм в полоску и свитер с брюками в клетку.
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«Я просто теряю голову, когда захожу в детские магазины. Я думаю, что все мамочки такие. Мимо никогда не пройдем», – заявила актриса.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Брутян балует своего сына. Другие считают, что она обладает отличным чувством стиля. Напомним, что у Прилучного есть дети от первого брака. Сын Тимофей и дочка Мия часто бывают в гостях у отца и мачехи.