«Я просто теряю голову»: Зепюр Брутян устроила шопинг, накупив наряды для четырехмесячного сына Павла Прилучного

Но вот уже несколько месяцев Брутян находится в декрете. Она погружена в домашние хлопоты. С ребенком часто сидят бабушки, когда актриса решает пойти в салон красоты или ресторан. На этот раз после спортзала она оказалась на шопинге. Зепюр решила купить наряды для Микаэля. Четырехмесячному малышу она выбрала костюм в полоску и свитер с брюками в клетку.

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