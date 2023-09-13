Ким Кардашьян в трусиках-ниточках изваляла свои мясистые «булочки» в песке: показала тыл без фотошопа

Ким Кардашьян уже давно стала знаменита на весь мир. Она снимается в реалити-шоу, развивает свой бизнес и регулярно посещает модные показы. Только в социальных сетях за ее жизнью следят более 360 миллионов людей. Каждое появление американской дивы на публике привлекает внимание. Особенное часто обсуждают ее выдающуюся пятую точку.
На этот раз Ким выложила кадры с отдыха. Она решила понежится на белом песочке. Бизнесвумен облачилась в черный купальник. Она изваляла свои ягодицы в песке. При этом трусики-нитки впились в ее пышные формы. Она оголила соблазнительные изгибы фигуры, показав плоский живот и впечатляющие бедра.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Кардашьян. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая», «Видно, что не фотошопила», Уже песок сыпется«, «Гавайи сгорели, может стоит помочь?», «Какие формы, закачаешься», «Ну неестественно все», «Трусы не по размеру», «Ким, а почему одна?», «Похудела даже», — стали писать в Сети.