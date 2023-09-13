Ким Кардашьян в трусиках-ниточках изваляла свои мясистые «булочки» в песке: показала тыл без фотошопа

На этот раз Ким выложила кадры с отдыха. Она решила понежится на белом песочке. Бизнесвумен облачилась в черный купальник. Она изваляла свои ягодицы в песке. При этом трусики-нитки впились в ее пышные формы. Она оголила соблазнительные изгибы фигуры, показав плоский живот и впечатляющие бедра.

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