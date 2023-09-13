Невестка Орбакайте в намокшем платье засветила свои аппетитные выпуклости фигуры: белые следы от загара у всех на глазах

Уже почти год старший сын Кристины Орбакайте живет в США. Никита Пресняков предпочел поселиться в Лос-Анджелесе. Если раньше он пел и играл в театре, то теперь работает режиссером музыкальных клипов. С ним переехала в Америку его жена Алена Краснова. Она часто посещает вечеринки и видится с подругами на пляже, где устраивает фотосессии.
На этот раз Алена решила позировать в платье макси на тонких бретельках. Она зашла в нем в воду, но волны едва не сбили ее с ног. Блондинка отказалась от нижнего белья, что придало пикантности. Невестка Орбакайте продемонстрировала свою точеную фигуру с женственными изгибами.
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На этот раз Краснова выложила фото, где запечатлелась в намокшем платье. Она блеснула своим изящным декольте, засветив интимное. На ее груди виднелись белые следы после загара. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. «Ого, какая красотка», «Вау, как же хороша», «Само совершенно», «Фигурка идеальная», «Вот и русалочка», — стали писать подписчики.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды