Кети Топурия в самых модных джинсах осени вышла на променад с мужем-дипломатом: стильная пара

Кети Топурия уже давно стала известной персоной. Она много лет выступает на сцене. Певица обрела большую популярность, когда стала солисткой группы «А’Студио». Многие ее любят не только за вокал, но и за чувство стиля. В свои 37 лет она держит себя в форме и носит броские наряды. Артистка всегда выглядит безупречно, хоть и растит двоих детей параллельно строя карьеру.
На этот раз Топурия тихо отметила свой день рождения. Даже фото с праздника она публиковать не стала. Примечательно, что певица 13 сентября отправилась на вечерний променад. Она запечатлелась с мужем-дипломатом Львом Деньговым у ворот своего особняка.
Примечательно, она облачилась в джинсы-трубы, которые считаются самыми модными этой осенью. Лук дополни белая футболка и жакет цвета мокрого асфальта. А вот ее возлюбленный облачился в брюки карго и футболку в тон.
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Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились супругами. Многие назвали их самой стильной парой в стране. «Вот это красавцы», «Кети сияет от любви», «Обожаю таких стильных персон», «Красивые», «Ой, как круто выглядят оба», «А Лев такой серьезный», « Так похожи! Как брат с сестрой», «Как с обложки журнала», — стали писать подписчики.