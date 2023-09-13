Кети Топурия в самых модных джинсах осени вышла на променад с мужем-дипломатом: стильная пара

На этот раз Топурия тихо отметила свой день рождения. Даже фото с праздника она публиковать не стала. Примечательно, что певица 13 сентября отправилась на вечерний променад. Она запечатлелась с мужем-дипломатом Львом Деньговым у ворот своего особняка.

Примечательно, она облачилась в джинсы-трубы, которые считаются самыми модными этой осенью. Лук дополни белая футболка и жакет цвета мокрого асфальта. А вот ее возлюбленный облачился в брюки карго и футболку в тон.

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