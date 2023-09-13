Дразнит бывшего: Валя Карнавал расстегнула куртку, обнажив свои сочные округлости фигуры в просвечивающем топике

На этот раз Валя предстала в куртке, которую расстегнула. Она оголила свои прелести. Певица в мерцающей мини-юбке едва прикрыла сокровенное, закинув ногу на ногу. А топик, словно сшитый из клеенки, только подчеркнул ее округлую грудь. Карнавал позировала у зеркала, а за ее спиной прятался молодой человек.

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