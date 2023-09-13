Дразнит бывшего: Валя Карнавал расстегнула куртку, обнажив свои сочные округлости фигуры в просвечивающем топике

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она не только снимает видео для соцсетей, но и выпускает песни. Блогерша стала одной из самых популярных в стране. Она также любит носить смелые наряды. Не так давно артистка рассталась с Сашей Стоуном. Она отменила свадьбу, похудела и стала чаще блистать в откровенных мини.
На этот раз Валя предстала в куртке, которую расстегнула. Она оголила свои прелести. Певица в мерцающей мини-юбке едва прикрыла сокровенное, закинув ногу на ногу. А топик, словно сшитый из клеенки, только подчеркнул ее округлую грудь. Карнавал позировала у зеркала, а за ее спиной прятался молодой человек.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники решили, что так артистка хочет подразнить бывшего. Она уже не раз сталкивалась с ним на разных мероприятиях, но общения они избегают. «Какая шикарная», «Ой, что за наряд? Даже для дискотеки слишком», «А кто там сзади? Новый парень?», «Какая соблазнительная чика», «Юбка в виде полоски ткани! Ужас», — стали писать в Сети.