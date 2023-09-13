21-летняя красавица-дочь Евгения Осина во второй раз вышла замуж: первое фото из ЗАГСа

21-летняя дочь ныне покойного музыканта Евгения Осина Агния во второй раз вышла замуж. Красавица-блондинка поделилась в микроблоге снимком из ЗАГСа, которым запечатлено, как она и ее избранник влюбленно смотрят друг на друга. Пара буквально светится от счастья.
Примечательно, что второе замужество Агнии Осиной состоялось всего через полгода после развода с первым супругом, от которого у нее есть дочь Ксения.
«Я не очень люблю с недавних пор говорить о своей личной жизни, но мне захотелось расставить точки над i, чтобы не мусолить эту тему больше. Поэтому скажу коротко и просто. У меня есть отношения, и я в них счастлива! Конец», - сообщила Агния Осина под фото из ЗАГСа.
Дочь Евгения Осина и ее второй муж. Фото: соцсети
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Стоит добавить, что Агния Осина пошла по стопам своего известного отца. Блондинка пишет тексты к песням и выступает на сцене.
Напомним, вокалист Евгений Осин умер в 2018-м году, у 54-летнего музыканта остановилось сердце.