21-летняя красавица-дочь Евгения Осина во второй раз вышла замуж: первое фото из ЗАГСа

21-летняя дочь ныне покойного музыканта Евгения Осина Агния во второй раз вышла замуж. Красавица-блондинка поделилась в микроблоге снимком из ЗАГСа, которым запечатлено, как она и ее избранник влюбленно смотрят друг на друга. Пара буквально светится от счастья.

Примечательно, что второе замужество Агнии Осиной состоялось всего через полгода после развода с первым супругом, от которого у нее есть дочь Ксения.