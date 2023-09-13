Уже живут вместе? Ирина Шейк отметилась в квартире Тома Брэди после отдыха на курорте с бывшим возлюбленным

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Она продолжает участвовать в модных показах и фотосессиях. Многие отмечают, что в этом году российская красавица словно переживает второй подъем в карьере. Она посещает красные дорожки, вечеринки и участвует в знакомых показах. А недавно звезда отдохнула в Италии с бывшим возлюбленным Брэдли Купером, от которого в свое время родила дочку Лею.
Поклонники были уверены, что Ирина вернулась к голливудскому актеру. Но теперь она подогрела слухи про роман с Томом Брэди. Дело в том, что модель накануне приняла участие в модном показе Michael Kors, а потом ее увидели папарацци возле дома знаменитого квотербека в Трайбеке.
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Шейк шла в двухслойном платье макси, с нижней подкладкой из прозрачной ткани с гепардовым принтом и сарафаном из черной плотной ткани. Шляпка и солнцезащитные очки не скрыли ее личность. Она вышла из машины спустя 10 минут после того, как на свой этаж поднялся спортсмен.
Том был одет в светлую бейсболку, черную толстовку с капюшоном, синие спортивные брюки и белые кроссовки. Его квартира занимает целый этаж в здании. Топ-модель сделала стремительный рывок внутрь дома, однако скрыться от папарацци ей не удалось, сообщает Daily Mail.