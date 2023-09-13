«Просто очень холодно»: Даня Милохин объяснил причину нового побега из России

Даня Милохин, ненадолго вернувшийся в Россию, вновь ее покинул. В Москве Даня Милохин провел порядка трех дней и поспешил ретироваться на этот раз в Дубай.
Свой поспешный отъезд Даня Милохин объяснил желанием погреться в теплой стране. Московский климат, дал понять Даня Милохин, с некоторых пор ему не подходит.
«Просто очень холодно на самом деле», - оправдался за новый побег из России Даня Милохин.
Вернется ли Даня, когда дома потеплеет, он не уверен.
«Посмотрим. Пока не знаю. Страшно», - признался Даня Милохин.
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Напомним, Даня Милохин почти год жил за пределами России, но в минувшую пятницу, 8 сентября, сообщил в микроблоге, что вернулся в Москву. Тиктокер размещал в микроблоге фотографии, сделанные на Красной площади.
А пару-тройку дней спустя стало известно, что Даня Милохин решил не задерживаться на Родине и улетел в Дубай.
По материалам телеграм-канала Super