«Просто очень холодно»: Даня Милохин объяснил причину нового побега из России

Даня Милохин, ненадолго вернувшийся в Россию, вновь ее покинул. В Москве Даня Милохин провел порядка трех дней и поспешил ретироваться на этот раз в Дубай.

Свой поспешный отъезд Даня Милохин объяснил желанием погреться в теплой стране. Московский климат, дал понять Даня Милохин, с некоторых пор ему не подходит.

«Просто очень холодно на самом деле», - оправдался за новый побег из России Даня Милохин.

Вернется ли Даня, когда дома потеплеет, он не уверен.