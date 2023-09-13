«Мы жили и терпели, сейчас всем полегчало»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева объявила о разводе с мужем

Звезда фильма «Холоп», 37-летняя Ольга Дибцева, заговорила о своей личной жизни. Актриса сделала откровенное признание о том, что она и ее муж не сумели сохранить свои отношения.
«Уже полтора года это все длится. Я очень долго боролась за семью. Была из тех людей, которые думали, что с нами этого никогда не случится: все разводятся, а у нас такого не будет», — поделилась Ольга Дибцева.
Актриса совсем скоро официально оформит развод с отцом своей трехлетней дочери Серафимы Романом Бочаровым.
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Ольга Дибцева рассказала, что нашла в себе силы на тяжелый разговор с мужем. Решение о разводе они приняли вместе.
«Мы жили и терпели, обижались друг на друга и скандалили. Но всему есть предел. И я в какой-то момент осознала: все, что происходит в нашей семье, ни мне, ни дочке счастья не приносит. Мы с мужем смогли сесть за стол переговоров, все обсудили и приняли решение о разводе. И всем как-то полегчало», — добавила Ольга Дибцева.
По материалам 7days.ru