Иван Ургант неожиданно преобразился: больше никакой бороды

Иван Ургант уже больше года не появляется на телевидении. Он теперь лишь иногда ведет корпоративы. Большую часть времени шоумен проводит с семьей и путешествует. Недавно он посетил Великий Новгород. Артист был такой заросший, что поклонники не сразу его узнали. Но теперь он всех удивил еще больше. Звезда фильма «Елки» решил преобразиться.
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На этот раз Иван сбрил бороду и обновил стрижку. Он запечатлелся в кресле у парикмахера. Телеведущий также выглядел посвежевшим и похудевшим.
«Ты меня на рассвете побреешь», — загадочно написал он.
Многие поклонники решили, что так Ургант готовится к возращению на ТВ. Хотя он ничего про свое шоу «Вечерний Ургант» не говорил. «Ванечка, мы тебя любим и ждем хоть лысого, хоть патлатого, хоть худого, хоть толстого!», «Помолодел», «Отлично с короткой стрижкой, Вы выглядите как юноша, и, пожалуйста, подарите нам улыбку. К такой стрижке не подходит суровое лицо», — стали писать в Сети.