Иван Ургант неожиданно преобразился: больше никакой бороды

Многие поклонники решили, что так Ургант готовится к возращению на ТВ. Хотя он ничего про свое шоу «Вечерний Ургант» не говорил. «Ванечка, мы тебя любим и ждем хоть лысого, хоть патлатого, хоть худого, хоть толстого!», «Помолодел», «Отлично с короткой стрижкой, Вы выглядите как юноша, и, пожалуйста, подарите нам улыбку. К такой стрижке не подходит суровое лицо», — стали писать в Сети.