Постройневшая Меган Маркл в коротких шортах появилась на Играх непобежденных: ошеломила народ в Германии

Вот уже несколько лет принц Гарри конфликтует с семьей. Он отрекся от своих обязанностей и уехал жить в США с женой Меган Маркл и сыном Арчи. После этого брат принца Уильяма приезжал в Англию только по особым случаям. А скандальные интервью, которые давала пара, только усугубили раздор в семье. Недавно рыжеволосый принц посетил Лондон в годовщину смерти королевы Елизаветы II, но не стал там задерживаться.
И если тогда Меган была в Америке, где ее видели катающейся на автомобиле, то теперь супруги встретились в Германии. Они вместе отправились на стадион в Дюссельдорфе, где прошли Игры непобежденных. А так как герцогиня Сассекская после сложения полномочий не должна следовать протоколу, то ее наряд был очень смелым. Она предстала в белоснежном жакете и коротких шортах-бермудах в тон. Лук дополнили слингбэки. Постройневшая жена принца Гарри козырнула точеными ногами.
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Меган Маркл. Фото: Global Look Press
А вот опальный сын короля Карла III появился на публике в черном поло, синих джинсах и кедах. Меган смотрелась элегантно, несмотря на свой расслабленный калифорнийский стиль. Она также сделала макияж с акцентом на глаза, нюдовой помадой и яркой палитрой румян. А волосы ей уложили в привычные легкие локоны. Образ дополнили украшения: изящные золотые серьги, браслет и часы от Cartier, помолвочное кольцо с тремя бриллиантами и еще одно кольцо с камнем на мизинце. Принц Гарри держал ее за руку.
Народ, который сидел на трибунах, был ошеломлен. Они взорвалась аплодисментами при виде Маркл с мужем. Пара была удивлена такому приему, они переговаривались между собой. Герцог Сассекский ушел на второй план, когда большинство зрителей хотели сделать селфи с его женой. Супруги заняли свои места и эмоционально болели за участников соревнований.
Состоялся четвертый день Invictus Games, на арене также было более 2000 школьников. Они смотрели матч по баскетболу на инвалидных колясках. Меган даже пообщалась с 28-летней австралийской спортсменкой Лаурой Рейнелл, которая сидела рядом с ней.
«Меган подумала, это забавно, что я надела шапочку, и спросила, не холодно ли мне. Я сказала ей, что я из страны Оз и мне всегда холодно. Она была такой милой и рассказывала о своих детях. Она сказала, что Арчи и Лилибет в восторге от Invictus Games, но они слишком маленькие, чтобы понять их значение», — цитирует Daily Mail Лауру.