Постройневшая Меган Маркл в коротких шортах появилась на Играх непобежденных: ошеломила народ в Германии

И если тогда Меган была в Америке, где ее видели катающейся на автомобиле, то теперь супруги встретились в Германии. Они вместе отправились на стадион в Дюссельдорфе, где прошли Игры непобежденных. А так как герцогиня Сассекская после сложения полномочий не должна следовать протоколу, то ее наряд был очень смелым. Она предстала в белоснежном жакете и коротких шортах-бермудах в тон. Лук дополнили слингбэки. Постройневшая жена принца Гарри козырнула точеными ногами.

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