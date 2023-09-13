Лада Дэнс вышла на сцену на костылях: как сейчас выглядит певица

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Оппонировать Ладе Дэнс в «Битве поколений» будет танцевальная группа Rasa, исполняющая такие хиты, как «Топай нога», «Пчеловод», «Погудим».

В проекте примут участие Mia Boyka, Шура, Наташа Королева, Клава Кока, Стас Михайлов, Dabro, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Uma2rman и многие другие звезды.

Эксклюзивные кадры со съемок Лады Дэнс можно посмотреть, нажав на ссылку.