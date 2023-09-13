Лада Дэнс вышла на сцену на костылях: как сейчас выглядит певица

Звезда 90-х годов прошлого века, певица Лада Дэнс, едва оправившись после недавней аварии, уже принимает участие в шоу телеканала «Муз-ТВ» «Битва поколений».
Проект будет выходить по субботам, премьера состоится 23 сентября. Уже прошла запись первых программ. Лада Дэнс на съемки приехала на костылях. И напомнила всем, что ей не привыкать к таким испытаниям.
«В «Битве поколений» на «Муз-ТВ» как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закаленный, можно так сказать. Когда ты на сцене, у тебя выделяется такое количество адреналина, что ты в момент выступления уже не замечаешь, а вот уже потом все самое интересное: начинает ныть и болеть», — поделилась Лада Дэнс.
Лада Дэнс на костылях. Фото: скрин видео
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Оппонировать Ладе Дэнс в «Битве поколений» будет танцевальная группа Rasa, исполняющая такие хиты, как «Топай нога», «Пчеловод», «Погудим».
В проекте примут участие Mia Boyka, Шура, Наташа Королева, Клава Кока, Стас Михайлов, Dabro, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Uma2rman и многие другие звезды.
Эксклюзивные кадры со съемок Лады Дэнс можно посмотреть, нажав на ссылку.