Мария Горбань в бикини обнажила свои упругие полушария груди: пикантный ракурс — все прелести на виду

Мария Горбань уже давно снимается в кино. Многие ее знают благодаря ролям в сериалах «Кухня» и «Отель «Элеон». Она не раз играла жену Дмитрия Нагиева. Актриса была так убедительна, что порой многие воспринимают ее как супругу звезды, но на самом деле она состоит в браке с фотографом Кириллом Зоткиным, который обожает снимать свою возлюбленную на камеру.
На этот раз Мария отправилась в отпуск. Она приехала с семьей в Турцию. Актриса много времени проводит на пляже. Она решила покрасоваться в неоновом купальнике. Блондинка козырнула своим плоским животом и точеными ножками. При этом муж заснял ее сверху, поэтому артистка оголила пышные полушария груди в тугом лифчике.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Мария. Многие осыпали маму двоих детей комплиментами. «Можно и мне такую крутую фигуру?», «Красавица», «Ох, ну что за прелести», «Прям все идеально», «Загорелая конфетка», «Это так красиво! Просто сводите с ума», «Хороша безумно», — стали писать подписчики.