Татьяна Брухунова уже давно является помощницей Евгения Петросяна, а также она стала его женой. Пара старается оберегать свою личную жизнь. Они растят сына Вагана, которому уже три года. Недавно супруги отдохнули в Сочи. Там не только жена юмориста демонстрировала модные образы, но и их наследник. А вернувшись в Москву звезда вернулась к культурной жизни.
13 сентября Брухунова решила рассказать, что вместе с сыном увидела постановку «Сказки о Царе Салтане» в Малом театре. На фото мальчик был запечатлен в клетчатых брюках и джемпере. Он с интересом смотрел на сцену.
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«Мне рекомендовали и не единожды бывалые мамы. Правда, каждая оговаривалась: но Вагаше рановато. Зная сына, я не сомневалась, что он с легкостью и интересом проведет эти без малого два часа. Так и вышло. Несмотря на то что классику Пушкина сын еще не учит, за пару дней до похода на спектакль мы прослушали с ним аудиосказку в исполнении Евгения Евстигнеева.
В театре же больше всего Вагаша ждал встречи с котом. И на наше счастье этот персонаж практически неотлучно был на сцене», — поделилась Татьяна.
Ваган Петросян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик быстро растет. «Какая вы классная мама», «Вот это красавец», «До чего милый», «Он прям театрал», «Джентльмен растет», «Это же так круто! Он будет прекрасным женихом, умным и культурным», «Вагаша прям создан для этого», — стали писать подписчики.