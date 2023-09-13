13 сентября Брухунова решила рассказать, что вместе с сыном увидела постановку «Сказки о Царе Салтане» в Малом театре. На фото мальчик был запечатлен в клетчатых брюках и джемпере. Он с интересом смотрел на сцену.

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