«Делаешь меня очень счастливой»: Собчак отметила годовщину со дня свадьбы с Богомоловым, выложив нежное фото

Ксения Собчак с юных лет стала покорять шоу-бизнес. Она прославилась и разбогатела, но вот в любви ей много лет не везло. Телеведущая первый раз вышла замуж за Максима Виторгана и даже родила от него сына Платона. Однако их отношения дали трещину.
Актер даже дрался с Константином Богомоловым, когда еще был в браке с блондинкой. А когда они развелись, Ксения уже спустя несколько месяцев сыграла пышную свадьбу с новым избранником.
И вот 13 сентября Собчак отмечает годовщину с режиссером. Она выложила нежное фото, которое было сделано недавно во время отпуска. В кадре Богомолов ее обнимает на побережье моря. Телеведущая была в рубашке в полоску и кепке.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
«Нам 4 года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой», — написала звезда.
Поклонники поздравили пару. Многие отмечают, что они гармонично смотрятся вместе. «Вы шикарная пара», — заявила Глюкоза. «Ксения Анатольевна, ваш муж смотрит на вас очень влюбленными глазами, любит вас, и это отлично», — стали писать в Сети. Напомним, что Собчак не исключала, что родит супругу ребенка. При этом она отмечала, что после первых родов ее фигура так изменилась, что уже не будет прежней.
«4 года назад К+К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. 4 года любви и вся жизнь впереди. Спасибо тебе, мое счастье», — отметил Богомолов.