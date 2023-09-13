«Делаешь меня очень счастливой»: Собчак отметила годовщину со дня свадьбы с Богомоловым, выложив нежное фото

Ксения Собчак с юных лет стала покорять шоу-бизнес. Она прославилась и разбогатела, но вот в любви ей много лет не везло. Телеведущая первый раз вышла замуж за Максима Виторгана и даже родила от него сына Платона. Однако их отношения дали трещину.

Актер даже дрался с Константином Богомоловым, когда еще был в браке с блондинкой. А когда они развелись, Ксения уже спустя несколько месяцев сыграла пышную свадьбу с новым избранником.