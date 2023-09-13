Довела пожилую даму до слез: Наталья Рудова подарила своей маме квартиру в Москве (видео)

Я подарила Маме квартиру! Я мечтала об этом с 12-ти лет! Мне было 12 лет когда мы остались без собственного жилья. И очень много лет мы скитались по съемным квартирам и комнатам.

Одна из самых моих больших мечт сбылась! Не передать словами что это значит для Мамы и для моей семьи! Мамуля теперь москвичка! Спасибо Богу и всем кто в меня верит! Люблю;

Теперь о самом страшном, меня ждет ремонт. Я делала 2 ремонта в жизни и это 3-й, и надеюсь сама я их больше делать не буду. Так что принимаю поздравления и плитку, сантехнику, стройматериалы и мебель, в дар!» – написала звезда.