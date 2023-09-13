Довела пожилую даму до слез: Наталья Рудова подарила своей маме квартиру в Москве (видео)

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она снимается в сериалах и фильмах. Примечательно, что за последний год актриса снялась с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову», а также участвовала в шоу «Выжить в Дубае». И после плодотворной работы артистка смогла исполнить свою мечту. Звезда купила квартиру в Москве для своей мамы.
В соцсети Наталья решила выложить видео. Она засняла на камеру реакцию своей родительницы. Примечательно, что актриса выбрала для этого день рождения своей мамы. Женщина не смогла сдержать слез. Она приобрела двухкомнатную квартиру в старом доме. Рудова уже готовится к долгому и сложному ремонту, который всегда выматывает.
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Я подарила Маме квартиру! Я мечтала об этом с 12-ти лет! Мне было 12 лет когда мы остались без собственного жилья. И очень много лет мы скитались по съемным квартирам и комнатам.
Одна из самых моих больших мечт сбылась! Не передать словами что это значит для Мамы и для моей семьи! Мамуля теперь москвичка! Спасибо Богу и всем кто в меня верит! Люблю;
Теперь о самом страшном, меня ждет ремонт. Я делала 2 ремонта в жизни и это 3-й, и надеюсь сама я их больше делать не буду. Так что принимаю поздравления и плитку, сантехнику, стройматериалы и мебель, в дар!» – написала звезда.
Поклонники похвалили Рудову. Многие отметили, что она делает родного человека счастливым. «Какая умница! Я тоже прослезилась. Ну, теперь ремонт желаю пережить без нервов», – поддержала ее Настасья Самбурская.