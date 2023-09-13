«Я хоть и возрастная, но нормально выгляжу»: 61-летняя мама Равшаны Курковой раскрыла свой секрет стройной фигуры

Равшана Куркова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах. Актриса многим полюбилась благодаря сериалу «А у нас во дворе». Она не перестает восхищать стройной фигурой и моложавым видом. Даже в этом году после вторых родов она мгновенно вернулась в форму. А на днях ее мама Рано Кубаева появилась на пляже в Анапе. Тогда поклонники поняли, от кого у звезды такие хорошие гены.
Родительница Равшаны приехала на Международный кинофестиваль «Киношок», но находит время для отдыха. В 61 год она остается стройной. Более того, артистка выглядит очень эффектно с седыми волосами. Она призналась, что в их семье действительно хорошая генетика. Но с возрастом ей пришлось пересмотреть рацион, а вот спортом она не занимается, предпочитая массаж.
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Рано Кубаева. Фото: Global Look Press
«Я еще стараюсь не есть вредный фастфуд. Хотя иногда хочется всякие сосиски и прочее, но я пытаюсь правильно питаться. Ну и с возрастом отказалась от вредных привычек. Бокал вина, конечно, могу выпить. Ну а спорт для меня, скажу честно, состоит в том, чтобы сделать раз в полгода курс массажа.
Вчера, кстати, меня массажист спросил: «Какой физкультурой вы занимаетесь?» Он имел в виду, что я, хоть и возрастная, но нормально выгляжу. Я ответила, что никакой. Он говорит: «Вот вы пример человека, который сохранил свою фигуру, не занимаясь ничем. Но, наверное, вы делаете массаж?» Я ответила, что он угадал», — пояснила мама Курковой.
Она отметила, что если оказаться в руках опытного массажиста, то он способен скульптурировать тело, и результат будет заметен. Сама актриса старается делать массаж с акцентом на позвоночнике, чтобы поддерживать его здоровье, пишет «МК».
Добавим, что Равшана редко красится в обычной жизни. В 43 года она старается отказываться от макияжа при возможности, так как ее предупреждали родные, что о чем раньше начинаешь краситься, тем быстрее лицо теряет свою природную красоту и бледнеет с годами.