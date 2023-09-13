«Я хоть и возрастная, но нормально выгляжу»: 61-летняя мама Равшаны Курковой раскрыла свой секрет стройной фигуры

«Я еще стараюсь не есть вредный фастфуд. Хотя иногда хочется всякие сосиски и прочее, но я пытаюсь правильно питаться. Ну и с возрастом отказалась от вредных привычек. Бокал вина, конечно, могу выпить. Ну а спорт для меня, скажу честно, состоит в том, чтобы сделать раз в полгода курс массажа. Вчера, кстати, меня массажист спросил: «Какой физкультурой вы занимаетесь?» Он имел в виду, что я, хоть и возрастная, но нормально выгляжу. Я ответила, что никакой. Он говорит: «Вот вы пример человека, который сохранил свою фигуру, не занимаясь ничем. Но, наверное, вы делаете массаж?» Я ответила, что он угадал», — пояснила мама Курковой.

Она отметила, что если оказаться в руках опытного массажиста, то он способен скульптурировать тело, и результат будет заметен. Сама актриса старается делать массаж с акцентом на позвоночнике, чтобы поддерживать его здоровье, пишет «МК».

Добавим, что Равшана редко красится в обычной жизни. В 43 года она старается отказываться от макияжа при возможности, так как ее предупреждали родные, что о чем раньше начинаешь краситься, тем быстрее лицо теряет свою природную красоту и бледнеет с годами.