Ирина Шейк в полупрозрачном платье щегольнула на побережье в Нью-Йорке: сверкнула трусиками на показе мод

Ирина Шейк уже давно стала мировой знаменитостью. Она с юных лет участвует в модных показах. Ей удалось подружиться со многими именитыми дизайнерами. В свои 37 лет она держит себя в форме. В этом году она не раз представала в смелых образах, едва прикрывая свои прелести. На днях звезда вернулась в Нью-Йорк к дочке Лее. Она участвует в Неделе моды.
На этот раз Шейк приняла участие в показе весенне-летней коллекции Michael Kors, который состоялся в парке Домино на восточного побережье Ист-ривер в Нью-Йорке. Модели красовались на фон завораживающих пейзажей. Российская красавица была в струящемся платье с кожаным корсетом и полупрозрачным шифоном. Она засветила черные трусики. Ирина на шпильках грациозно прошлась по побережью.
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Стилисты собрали ее волосы в тугую косу, а визажисты нанесли естественный макияж. Шейк произвела фурор. Вслед за ней на подиуме появились Эмили Ратаковски и Эшли Грэм. Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Ее осыпали комплиментами. «Какая крутая», «Вот это образ», «Прям нимфа», «Очень хороша», — стали писать в Сети.