Ирина Шейк в полупрозрачном платье щегольнула на побережье в Нью-Йорке: сверкнула трусиками на показе мод

На этот раз Шейк приняла участие в показе весенне-летней коллекции Michael Kors, который состоялся в парке Домино на восточного побережье Ист-ривер в Нью-Йорке. Модели красовались на фон завораживающих пейзажей. Российская красавица была в струящемся платье с кожаным корсетом и полупрозрачным шифоном. Она засветила черные трусики. Ирина на шпильках грациозно прошлась по побережью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».