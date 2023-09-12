Евгения Медведева в мини-бикини обнажила аппетитные округлости фигуры на пляже — естественная красота

Евгения Медведева является известной фигуристой. Она выступала в одиночном катании и стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Не раз спортсменка демонстрировала свои знания в разных областях. Она даже знает японский язык. В 23 года звезда поставила карьеру на паузу. Она рада, что теперь у нее есть время чего-то нового.
На этот раз Евгения отправилась в Сочи. Недавно она выступала на льду в рамках сказочного шоу. А теперь фигуристка решила отдохнуть. Она запечатлелась на пляже, козырнув фигурой в мини-бикини. Чемпионка предпочла отказаться от макияжа. Медведева оголил округлую грудь. Она не стала прятать «ложбинку греха». Ее волосы были мокрые.
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Евгения Медведева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Евгения. Многие отметили, что она обладает природной красотой. «Тропикана женщина», «Женечка как красиво, ты сама как солнышко», «Прямо модель», «Великолепна, восхитительна и превосходна», «Вот это фигурка», «Такая милая», «Мамасита», — стали писать в Сети.