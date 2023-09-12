Евгения Медведева в мини-бикини обнажила аппетитные округлости фигуры на пляже — естественная красота

На этот раз Евгения отправилась в Сочи. Недавно она выступала на льду в рамках сказочного шоу. А теперь фигуристка решила отдохнуть. Она запечатлелась на пляже, козырнув фигурой в мини-бикини. Чемпионка предпочла отказаться от макияжа. Медведева оголил округлую грудь. Она не стала прятать «ложбинку греха». Ее волосы были мокрые.

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