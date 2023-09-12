На этот раз Зепюр решила показать, как выглядит ее папа Аршак. Она выложила кадры, на которых тесть Прилучного запечатлен еще молодым.

«С днем рождения, папа! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю! Здоровья тебе и долгих лет жизни! А мы всегда будем рядом», – написала актриса.

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