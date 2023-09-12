Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он прославился на всю страну благодаря роли в сериале «Мажор». В 2022 году актер снова женился. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян. Они устроили пышную свадьбу. А недавно у пары родился сын Микаэль. Артист окружил свою возлюбленную вниманием и не перестает одаривать цветами.
На этот раз Зепюр решила показать, как выглядит ее папа Аршак. Она выложила кадры, на которых тесть Прилучного запечатлен еще молодым.
«С днем рождения, папа! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю! Здоровья тебе и долгих лет жизни! А мы всегда будем рядом», – написала актриса.
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Аршак Брутян. Фото: соцсети
На другом фото именинник стоит в доме Прилучного и держит на руках своего подросшего внука. Микаэль был в ползунках. У него уже отрасли волосы.
«Счастливый дедуля» – отметила Брутян.
К слову, папа актрисы и ее мама Гаяне занимаются бизнесом. До 2019 года у них было предприятие, которое могло заниматься розничной торговлей, а также организацией точек общепита, кафе и баров. А вот в прошлом году они открыли рестораны кавказкой кухни в Мадриде и Барселоне. Также мама Зепюр преподает в Школе-студии армянского наследия.
Аршак Брутян с внуком. Фото: соцсети