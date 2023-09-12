Сногсшибательный образ: Кейт Миддлтон в костюме любимого дизайнера и на шпильках посетила тюрьму

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет счастлива в отношениях с принцем Уильямом. Она полюбилась англичанам, так как обладает утонченными манерами, уделяет внимание мелочам, а также всегда вежлива. Недавно пара вернулась после отпуска, который провела с детьми в одном из особняков. Кэтрин успела слетать на матч по регби во Францию, а теперь снова отметилась уже в Англии.
На этот раз Миддлтон посетила тюрьму HMP High Down в Суррее. Там находятся малолетние преступники. Для такого случая принцесса Уэльская облачилась в костюм темно-синего цвета с узкими брюками и приталенным жакетом. Это наряд ее любимого бренда Alexander McQueen. Такой выбор символичный, так как креативный дизайнер Сара Бертон накануне сообщила, что покидает модный дом после 26 лет сотрудничества.
Лодочки на шпильке из мягкой замши Gianvito дополнили образ. Принцесса Уэльская выбрала лаконичные серебряные серьги с бриллиантами в форме сердечка Lauren и золотое колье с круглым медальоном от Daniella Draper, которое имеет сентиментальное значение. На нем выгравированы инициалы их детей – 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи.
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Визит жены принца Уильяма был связан с работой благотворительной организации Forward Trust, которую она поддерживает как меценат. Миддлтон лично удостоверилась, что фонд помогает заключенным избавиться от пагубных привычек. Принцесса Уэльская прошла необходимые процедуры безопасности, прежде чем оказаться в мужской тюрьме категории С и учреждении для малолетних преступников, в котором содержится около 1100 детей и подростков.