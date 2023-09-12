Сногсшибательный образ: Кейт Миддлтон в костюме любимого дизайнера и на шпильках посетила тюрьму

На этот раз Миддлтон посетила тюрьму HMP High Down в Суррее. Там находятся малолетние преступники. Для такого случая принцесса Уэльская облачилась в костюм темно-синего цвета с узкими брюками и приталенным жакетом. Это наряд ее любимого бренда Alexander McQueen. Такой выбор символичный, так как креативный дизайнер Сара Бертон накануне сообщила, что покидает модный дом после 26 лет сотрудничества.

Лодочки на шпильке из мягкой замши Gianvito дополнили образ. Принцесса Уэльская выбрала лаконичные серебряные серьги с бриллиантами в форме сердечка Lauren и золотое колье с круглым медальоном от Daniella Draper, которое имеет сентиментальное значение. На нем выгравированы инициалы их детей – 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи.

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