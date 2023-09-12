Состарят сразу: женщинам старше 30 лет нельзя носить эти черные вещи — они накинут 10 лет минимум

Порой женщины годами не меняют гардероб. Другие покупают однотипные наряды. Однако с возрастом стоит более тщательно подходить к выбору вещей. По словам экспертов, женщинам старше 30 лет стоит отказаться от некоторых нарядов. Были названы три вещи черного цвета, которые портят внешний вид и мгновенном старят. А иногда они даже делают образ унылым.
Так лучше избегать шапки темного цвета, так как она подчеркнет малейшие несовершенства кожи. Черный цвет у лица почти никому не идет, поэтому эксперты рекомендуют выбирать этот аксессуар в светлых оттенках. Отлично смотрятся теплый белый, сиреневый и нежно-голубой.
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Черный шарф тоже не украсит. Из-за него круги под глазами будут только казаться больше, а морщины станут еще заметнее. Его стоит заменить на шарф с ярким принтом — мигом преобразитесь.
Черная куртка выглядит крайне мрачно. Из-за этого кожа лица будет смотреться землистой и уставшей. Также порой такие куртки смотрятся очень дешево, хоть их настоящая цена и может быть высокой, сообщает «Я Покупаю».