Высокие отношения: Шишкова показала, как играет дома со своей подросшей дочкой и сыном Тимати от Решетовой

Алена Шишкова уже давно стала моделью. Она участвовала в разных показах и фотосессиях. Несколько лет блондинка встречалась с Тимати. Но когда она родила дочку Алису, они расстались. Блондинке удалось сохранить дружеские отношения с рэпером и даже его мамой. Обычно девочка часто гостит у бабушки. Но на днях звезда показала, что проводит время дома со своей наследницей.
У рэпера также растет сын Ратмир, которого родила Анастасия Решетова. С ней он тоже расстался. Теперь у артиста новая возлюбленная. Как оказалось, Шишкова успела подружиться с малышом. На этот раз мальчик тоже был у нее в гостях. Модель выложила умилительные кадры, на которых играет с Алисой и ее братиком. Она с нежностью относилась к нему.
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Алена Шишкова с дочкой Алисой и Ратмиром Юнусовым. Фото: соцсети звезды
«С бармалейками», — написала звезда.
А вот потом Алена решила погулять с дочкой и собакой. Они даже оделись в одном стиле. Модель не скрывает, что у нее были проблемы с весом, но она уже идет на поправку. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Алиса очень похожа на маму.
«Теплые чувства возникают, глядя на эти фото, здоровые отношения», «Вы умница! Несмотря, что сын от другой так дружественно держите связь. Достойно восхищения!», «Алена, вы очень похорошели», «Ничего себе! Высокие отношения», «Как же Алена расцвела, молодец девочка, так держать», «Вы невероятно красивая девушка, как внешне так и внутренне», — стали писать подписчики.