Высокие отношения: Шишкова показала, как играет дома со своей подросшей дочкой и сыном Тимати от Решетовой

У рэпера также растет сын Ратмир, которого родила Анастасия Решетова. С ней он тоже расстался. Теперь у артиста новая возлюбленная. Как оказалось, Шишкова успела подружиться с малышом. На этот раз мальчик тоже был у нее в гостях. Модель выложила умилительные кадры, на которых играет с Алисой и ее братиком. Она с нежностью относилась к нему.

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