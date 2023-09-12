«У Аллы был сепсис, она чуть не умерла»: Тамара Глоба раскрыла самое страшное предсказание для Аллы Пугачевой

Известный астролог Тамара Глоба призналась, что певица Алла Пугачева довольно часто обращалась к ней за прогнозами. Многие из них в жизни Аллы Борисовны сбылись. Тамара Глоба отказалась их озвучивать по этическим соображениям.

Но об одном, самом страшном и трагическом рассказала. Некоторое время назад Тамара Глоба предсказала смерть Алле Пугачевой. И певица, действительно, в какой-то момент жизни оказалась у опасной черты.