«У Аллы был сепсис, она чуть не умерла»: Тамара Глоба раскрыла самое страшное предсказание для Аллы Пугачевой

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба раскрыла тайну Аллы Пугачевой.

Известный астролог Тамара Глоба призналась, что певица Алла Пугачева довольно часто обращалась к ней за прогнозами. Многие из них в жизни Аллы Борисовны сбылись. Тамара Глоба отказалась их озвучивать по этическим соображениям.

Но об одном, самом страшном и трагическом рассказала. Некоторое время назад Тамара Глоба предсказала смерть Алле Пугачевой. И певица, действительно, в какой-то момент жизни оказалась у опасной черты.

«После операции у Аллы был сильный сепсис, заражение крови, и она действительно чуть не умерла», — поделилась Тамара Глоба.

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Напомним, ранее Тамара Глоба предсказала, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, ведь в Израиле, по словам астролога, жизнь Примадонны становится невозможной.

По материалам aif.ru

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