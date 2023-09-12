Зепюр Брутян козырнула постройневшей фигурой, натянув майку на свои манкие выпуклости: горячий лифтолук

На этот раз Брутян решила выйти из дома не ради салона красоты. Она заинтриговала фанатов, так как сообщила, что будет над чем-то работать. Актриса облачилась в майку и треники. Она решила подчеркнуть постройневшую фигуру. Зепюр козырнула талией и плоским животом. После критики она не стала выпрямлять волосы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».