Зепюр Брутян козырнула постройневшей фигурой, натянув майку на свои манкие выпуклости: горячий лифтолук

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Однако о ней заговорили в 2022 году, когда актриса стала женой Павла Прилучного. Она не скрывает, что намерена дальше строить карьеру. Но весной у пары родился сын Микаэль. Теперь артистка посвящает себя малышу, а также домашним делам. Каждый день она встречает мужа с работы, приготовив ужин. Но звезда занимается спортом и планирует выйти из декрета.
На этот раз Брутян решила выйти из дома не ради салона красоты. Она заинтриговала фанатов, так как сообщила, что будет над чем-то работать. Актриса облачилась в майку и треники. Она решила подчеркнуть постройневшую фигуру. Зепюр козырнула талией и плоским животом. После критики она не стала выпрямлять волосы.
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«Максимально серьезная сегодня. На важную встречу. Обсудить и расставить все по полочкам у себя в голове и дальше», — заявила звезда.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники решили, что Брутян собралась к психологу. Другие были в восторге от того, как выглядит молодая мама. «Ого, какая уже стройная», «Просто красотка», «Что случилось?», «Не стукнуло и 30 лет, а уже проблемы?», «Паша довел?», «Мы ждали», — стали писать в Сети. Напомним, что с первой женой Агатой Муцениеце Павел развелся три года назад. Она ушла от него с двумя детьми и призналась, что актер позволял себе рукоприкладство.