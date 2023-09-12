«Главное, что поесть вкусно не забыли на деньги простых людей»: Успенская приложила Собчак

Известная исполнительница шансона Любовь Успенская до глубины души возмущена тем, что журналистка Ксения Собчак взяла интервью у скандального хирурга Тимура Хайдарова.
Успенскую задел тот факт, что Собчак встала на сторону Хайдарова, которого сейчас некоторые знаменитости обвиняют в недобросовестной работе. В частности, о том, что она пострадала от рук хирурга, заявляла певица Слава.
«Посмотрела интервью Хайдарова у Собчак. Главное, что поесть вкусно не забыли на деньги простых людей. Говорила и говорю: спуститесь все с небес на землю, не пренебрегайте простыми людьми! Без них не было бы звезд! А по сути — все ясно. Ни один нормальный человек и журналист не будет оправдывать преступления и хамское отношение», — написала в соцсети Люба Успенская.
Любовь Успенская к тому же припомнила Ксении Собчак, как та в свое время выставляла ее плохой матерью, не занимавшейся своим ребенком.
Возмущению певицы не было предела. Она прямо заявила о том, что Ксения Собчак необъективна.