Такого никто не ожидал: Киркоров заговорил про свои отношения с Пугачевой после ее отъезда в Израиль

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Певец признался, что все давно не так, как было раньше.

Филипп Киркоров не перестает блистать на сцене. Он не так давно преобразился. Певец не перестает хвастаться новой подтянутой фигурой. Также он сменил имидж, сделав короткую стрижку. Артист рассказал в интервью Ксении Собчак, что сделал это только, чтобы не уступать молодежи. Более того, он пользуется фишкой, которую когда-то узнал от Аллы Пугачевой

«Эта схема очень хорошо работает. Мне ее внедрила в жизнь наша великая певица всех времен и народов — Алла Пугачева. Когда ей исполнилось 50 лет, она сказала: "В следующем году мне не 51, а 49". Схема гениально работает. В этом году мне не 56, а 44. Она вообще гениальная женщина, но это бипрограммирование», – поделился Киркоров. 

В ответ Собчак решила уточнить, как Примадонна отреагировала на преображение своего бывшего мужа. 

«Мы не общаемся. Мы уже давно не общаемся», – признался он в шоу «Осторожно, Собчак!». 

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Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак».

К слову, после отъезда Алла Борисовны в Израиль многие коллеги стали ее критиковать. Киркоров продолжает о ней отзываться очень тепло. Однако на днях на шоу «Ну-ка, все вместе» исполнитель назвал людей, которые помогли ему покорить российский шоу-бизнес.

Многие были уверены, что прозвучит имя Пугачевой. Именно брак с ней сделал певца мегапопулярным, а его гонорары взлетели до небес. Но Филипп Бедросович не назвал ее имя. Артист считает, что Илья Резник и Вячеслав Зайцев сделали для него гораздо больше, нежели Пугачева. 

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