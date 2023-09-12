Такого никто не ожидал: Киркоров заговорил про свои отношения с Пугачевой после ее отъезда в Израиль

Филипп Киркоров не перестает блистать на сцене. Он не так давно преобразился. Певец не перестает хвастаться новой подтянутой фигурой. Также он сменил имидж, сделав короткую стрижку. Артист рассказал в интервью Ксении Собчак, что сделал это только, чтобы не уступать молодежи. Более того, он пользуется фишкой, которую когда-то узнал от Аллы Пугачевой.
«Эта схема очень хорошо работает. Мне ее внедрила в жизнь наша великая певица всех времен и народов — Алла Пугачева. Когда ей исполнилось 50 лет, она сказала: "В следующем году мне не 51, а 49". Схема гениально работает. В этом году мне не 56, а 44. Она вообще гениальная женщина, но это бипрограммирование», – поделился Киркоров.
В ответ Собчак решила уточнить, как Примадонна отреагировала на преображение своего бывшего мужа.
«Мы не общаемся. Мы уже давно не общаемся», – признался он в шоу «Осторожно, Собчак!».
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Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак».
К слову, после отъезда Алла Борисовны в Израиль многие коллеги стали ее критиковать. Киркоров продолжает о ней отзываться очень тепло. Однако на днях на шоу «Ну-ка, все вместе» исполнитель назвал людей, которые помогли ему покорить российский шоу-бизнес.
Многие были уверены, что прозвучит имя Пугачевой. Именно брак с ней сделал певца мегапопулярным, а его гонорары взлетели до небес. Но Филипп Бедросович не назвал ее имя. Артист считает, что Илья Резник и Вячеслав Зайцев сделали для него гораздо больше, нежели Пугачева.