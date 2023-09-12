Такого никто не ожидал: Киркоров заговорил про свои отношения с Пугачевой после ее отъезда в Израиль

К слову, после отъезда Алла Борисовны в Израиль многие коллеги стали ее критиковать. Киркоров продолжает о ней отзываться очень тепло. Однако на днях на шоу «Ну-ка, все вместе» исполнитель назвал людей, которые помогли ему покорить российский шоу-бизнес.

Многие были уверены, что прозвучит имя Пугачевой. Именно брак с ней сделал певца мегапопулярным, а его гонорары взлетели до небес. Но Филипп Бедросович не назвал ее имя. Артист считает, что Илья Резник и Вячеслав Зайцев сделали для него гораздо больше, нежели Пугачева.