Севастьянова в бикини вальяжно прилегла на лежак, обнажив свои сочные формы: аппетитные складочки сводят с ума всех

Каролина Севастьянова раньше занималась художественной гимнастикой. Она стала олимпийской чемпионкой. Порой спортсменка хвастается точеными формами. Она не скрывает, что теперь уже не так часто тренируется. При этом она не стесняется оголяться. Также на публике звезда щеголяет в откровенных нарядах, чем дразнит народ.
На этот раз Каролина отдохнула в Италии. Все лето она путешествовала со своим таинственным бойфрендом. На этот раз гимнастка решила позагорать на лежаке в вязаном купальникеи. Она обнажила свои манкие выпуклости фигуры. Чемпионка оголила упругую грудь и выставила напоказ свой округлый тыл. Севастьянова наклонилась, блеснув своими складочками в области бикини.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие ее осыпали комплиментами. «Вау, какая», «Формы просто бесподобные», «Как вы так подобрали купальник под цвет лежака?», «Ух, какая русалочка», «Смотришь и любуешься», «Оу, прям милашка», «Фигурка такая идеальная», «Смотришь и восхищаешься», — стали писать подписчики.