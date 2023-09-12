Севастьянова в бикини вальяжно прилегла на лежак, обнажив свои сочные формы: аппетитные складочки сводят с ума всех

На этот раз Каролина отдохнула в Италии. Все лето она путешествовала со своим таинственным бойфрендом. На этот раз гимнастка решила позагорать на лежаке в вязаном купальникеи. Она обнажила свои манкие выпуклости фигуры. Чемпионка оголила упругую грудь и выставила напоказ свой округлый тыл. Севастьянова наклонилась, блеснув своими складочками в области бикини.

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