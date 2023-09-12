«Итальянцы в отпаде»: постройневшая Анна Нетребко в мини-платье на запах произвела фурор, блеснув прелестями

Накануне после спектакля Анна смогла провести время с друзьями. Она облачилась в шелковое мини-платье на запах. Наряд в припыленно-розовом цвете скрыл изъяны фигуры и подчеркнул стройные ноги. Нежный лук дополнили туфли Dior. Оперная дива присобрала волосы, открыв шею. Она выглядела более стройной и подтянутой. Нетребко блеснула изящными бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».