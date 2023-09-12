«Итальянцы в отпаде»: постройневшая Анна Нетребко в мини-платье на запах произвела фурор, блеснув прелестями

Анна Нетребко уже давно выступает на сцене. Онак не срывает, что в 2022 году лишилась части концертов, но быстро возобновила гастроли. Оперная дива уже давно завоевала любовь зрителей по всему миру. Она выступает в США, Европе и в латинских странах. Не так давно артистка отметила день рождения сына Тьяго. А теперь она приехала в Верону.
Накануне после спектакля Анна смогла провести время с друзьями. Она облачилась в шелковое мини-платье на запах. Наряд в припыленно-розовом цвете скрыл изъяны фигуры и подчеркнул стройные ноги. Нежный лук дополнили туфли Dior. Оперная дива присобрала волосы, открыв шею. Она выглядела более стройной и подтянутой. Нетребко блеснула изящными бедрами.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Вот бы мне праздник. Эх, каникул бы сейчас!» — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие были поражены тому, как певица похудела. «Ух ты!Звезда!», «При все уважении, этот халатик утренний не смог затмить вашу красоту!», «Отдельный вид искусства — так хорошо выглядеть! Браво!», «Какое платьице, Аня!», «Итальянцы в отпаде», «Мужчины точно от вас в восторге», — стали писать подписчики.