Долина закатила вечеринку в честь своего 68-летия: пела и танцевала с Киркоровым, Чумаковым и другими звездами

Начала отмечать Долина в самолете. Ее во время полета поздравили члены ее команды. Музыканты вручили цветы и сыграли на своих инструментах.

Примечательно, что потом артистка устроила вечеринку, собрав своих близких. Ее пришел поздравить Алексей Чумаков. Они вместе спели и станцевали. Лариса Александровна в неоновом костюме с принтом в стиле 80-х щегольнула на празднике.

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