Долина закатила вечеринку в честь своего 68-летия: пела и танцевала с Киркоровым, Чумаковым и другими звездами

Лариса Долина уже давно стала популярной исполнительницей. Более того, она является одной из лучших джазовых певиц. Несмотря на свой элегантный возраст артистка не перестает выступать, записывать фиты и работать над внешностью. За последние несколько лет она похудела и преобразилась. А 10 сентября звезда отпраздновала свой день рождения.
Начала отмечать Долина в самолете. Ее во время полета поздравили члены ее команды. Музыканты вручили цветы и сыграли на своих инструментах.
Примечательно, что потом артистка устроила вечеринку, собрав своих близких. Ее пришел поздравить Алексей Чумаков. Они вместе спели и станцевали. Лариса Александровна в неоновом костюме с принтом в стиле 80-х щегольнула на празднике.
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На этот раз приехал даже Филипп Киркоров, который недавно молодился. Он признался, что дольше всех дружит с именинницей. Кульминацией вечера стал торт. Долина загадала желание и задула свечи. Весь вечер ее осыпали комплиментами. Наталья Подольская, Хибла Герзмава, а также другие звезды поздравили артистку.
Поклонники отметили, что певица в свои 68 лет выглядит потрясающе.