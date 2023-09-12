Ирина Шейк в белоснежном жакете оголила свои идеальные ножки: щегольнула в самом модном наряде сезона — так надо одеваться

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она продолжает дефилировать на подиумах. Российская красавица не скрывает, что много работает над фигурой. В этом году она все чаще появляется на публике в откровенных нарядах. В 37 лет модель без стеснения оголяет формы. На этот раз она вернулась в Нью-Йорк к Неделе моды.
На этот раз Шейк отправилась на вечеринку. Она решила продемонстрировать самый модный лук. Модель щегольнула в жакете оверсайз Lacoste. Она подчеркнула свои идеальные ноги. Ирина надела мини-юбку поверх длинной футболки. Также образ дополнили туфли с белыми носками. Звезда не скрывает, что следит за модой.
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На этот раз Ирина повеселилась с друзьями. Она всю ночь наслаждалась вечеринкой. Поклонники были впечатлены тем, как выглядит модель. «Ого, вот это ножки», «Какой шикарный вид», «Лучок на миллион», «Ох, ну что за отличный стиль», «Тут бесподобный вид», «Образ впечатляет», «Носки с туфлями — новый хит», — стали писать подписчики.