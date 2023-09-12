Ирина Шейк в белоснежном жакете оголила свои идеальные ножки: щегольнула в самом модном наряде сезона — так надо одеваться

На этот раз Шейк отправилась на вечеринку. Она решила продемонстрировать самый модный лук. Модель щегольнула в жакете оверсайз Lacoste. Она подчеркнула свои идеальные ноги. Ирина надела мини-юбку поверх длинной футболки. Также образ дополнили туфли с белыми носками. Звезда не скрывает, что следит за модой.

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