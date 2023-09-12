«Алла вернется, это показывает прогноз»: астролог Глоба заявила, что жизнь Пугачевой в Израиле становится невозможной

Известный астролог Тамара Глоба сочла нужным успокоить тех, кто переживает за судьбу покинувшей Россию Аллы Пугачевой.
По мнению Тамары Глобы, Алла Пугачева обязательно вернется на Родину. Жизнь Примадонны за границей астролог назвала невозможной.
«Алла вернется. Во-первых, это показывает прогноз. Во-вторых, здесь ее все. Здесь ее воздух. А там она существует в безвоздушном пространстве. Вот ты живешь, дышишь, ты не замечаешь воздуха. Но когда его вдруг лишаешься, жизнь становится невозможной», - поделилась Тамара Глоба.
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Напомним, Алла Пугачева покинула Россию почти полтора года назад. За это время она пару раз наведывалась в Россию. Примадонна с семьей живет в Израиле, а на лето приезжает в Латвию.
По материалам aif.ru