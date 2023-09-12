«Алла вернется, это показывает прогноз»: астролог Глоба заявила, что жизнь Пугачевой в Израиле становится невозможной

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Напомним, Алла Пугачева покинула Россию почти полтора года назад. За это время она пару раз наведывалась в Россию. Примадонна с семьей живет в Израиле, а на лето приезжает в Латвию.

По материалам aif.ru