Ладит с будущей мачехой! Как сейчас выглядит 13-летняя дочка Арнтгольц — переехала к отцу

Иван Жидков в одном из интервью дал понять, что их с Татьяной Арнтгольц дочка Мария теперь живет вместе с ним. И это при том, что актер строит новые отношения с молодой возлюбленной. Похоже, что присутствие дочери Жидкову не мешает. А вот бывшая жена актера проживает со своим нынешним мужем Марком Богатыревым и сыном Данилой. Иван Жидков объяснил желание дочки жить с ним просто: это переходный возраст. Похоже, что Мария взбунтовалась и съехала к отцу.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».