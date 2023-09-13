Ладит с будущей мачехой! Как сейчас выглядит 13-летняя дочка Арнтгольц — переехала к отцу

Иван Жидков в одном из интервью дал понять, что их с Татьяной Арнтгольц дочка Мария теперь живет вместе с ним. И это при том, что актер строит новые отношения с молодой возлюбленной. Похоже, что присутствие дочери Жидкову не мешает. А вот бывшая жена актера проживает со своим нынешним мужем Марком Богатыревым и сыном Данилой. Иван Жидков объяснил желание дочки жить с ним просто: это переходный возраст. Похоже, что Мария взбунтовалась и съехала к отцу.
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Иван Жидков с возлюбленной Марией, которая младше него на 17 лет, дочкой Машей и сыном Степаном. Фото: личный архив
Похоже, что Маша прекрасно ладит с невестой отца, своей тезкой Марией. Девушка на 17 лет младше актера. Так что с легкостью нашла общий язык с дочерью Ивана Жидкова.
Поклонники заметили, что Мария как две капли воды похожа на своего отца. А вот светлые волосы и мягкий овал лица она унаследовала от мамы. Рядом с отцом дочка Татьяны Арнтгольц чувствует себя комфортно. Иван Жидков всегда поддерживал с Машей теплые доверительные отношения.