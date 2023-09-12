«Бесконечная любовь»: дочка Стриженовой засняла, как старший внук телеведущей любуется крохотным братиком

Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром воспитала двух дочек. Лишь недавно они выдали замуж младшую наследницу Сашу. Примечательно, что старшая дочка Анастасия давно создала семью. Она живет в США с мужем Петром Грищенко. В 2018 году они стали родителями. У пары появился сын Петр. А в этом году у них снова произошло пополнение.
На этот раз у Анастасии родилась двойня. Вскоре она раскрыла имена сыновей — Александр и Георгий. Стриженова приехала, чтобы поддержать дочку. Она также была на крещении малышей. По словам телеведущей, такого в их семье еще не было. Она гордится своей наследницей. Теперь многодетная мама наслаждается нежными моментами. Она засняла, как старший сын любуется одним из крохотных братьев.
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Сыновья Анастасии Стриженовой. Фото: соцсети
«Бесконечная любовь, лучший старший брат, которого могли мы только придумать - это Петя Петрович», – поделилась Анастасия.
Поклонники восхитились кадром. «Какая прелесть, какое счастье», «Очень мило», «Старший брат — это серьезно. Уверена, Петр справиться с этой ролью на все 100%. Чмоки всем мальчишкам», — стали писать подписчики.