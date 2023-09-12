«Бесконечная любовь»: дочка Стриженовой засняла, как старший внук телеведущей любуется крохотным братиком

На этот раз у Анастасии родилась двойня. Вскоре она раскрыла имена сыновей — Александр и Георгий. Стриженова приехала, чтобы поддержать дочку. Она также была на крещении малышей. По словам телеведущей, такого в их семье еще не было. Она гордится своей наследницей. Теперь многодетная мама наслаждается нежными моментами. Она засняла, как старший сын любуется одним из крохотных братьев.

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