Вдова Юдашкина в мини-юбке произвела фурор в Греции — засняли на пирсе с дорогими яхтами

Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Марина Юдашкина заставила поклонников ахнуть от такой красоты.

Вдова именитого кутюрье Валентина Юдашкина постепенно привыкает к новому образу жизни. Оставшись без любимого мужа, Марина Юдашкина нашла утешение в дочери Галине и во внуках, а их у нее трое — Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла. Долгие годы модельер боролся с раком. Последний год выдался особенно сложным: болезнь стала прогрессировать. Спасти Валентина Юдашкина доктора не смогли.

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Несмотря на такую потерю, вдова модельера старается находить поводы для радости, чтобы поддерживать дочку и растить внуков.

Марина Юдашкина в мини-юбке. Фото: личный архив

Галина Юдашкина продолжает дело отца, она представила новую коллекцию в Лужниках в рамках Московского Урбанистического форума. На подиум вышли модели в свадебных платьях. Вдова модельера полностью доверяет наследнице семейного бизнеса. 

Сама Марина Юдашкина отметилась в Греции. Жену ныне покойного кутюрье запечатлели на пирсе среди роскошных яхт. Поклонники одарили Марину Юдашкину комплиментами, дав понять, что даже в мини-юбке на отдыхе она выглядит весьма элегантно и утонченно.

«Маленький остров Порос в Греции в Сароническом заливе, сосны, тишина и благородство! Тут вас ожидают таверны, причалы с лодками, башня с часами, отсчитывающая мгновения радости. Порос расположен на холме амфитеатром. Вечером огни отражаются в море и создают праздничную атмосферу», - заметила Марина Юдашкина.

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