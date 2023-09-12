Вдова Юдашкина в мини-юбке произвела фурор в Греции — засняли на пирсе с дорогими яхтами

Вдова именитого кутюрье Валентина Юдашкина постепенно привыкает к новому образу жизни. Оставшись без любимого мужа, Марина Юдашкина нашла утешение в дочери Галине и во внуках, а их у нее трое — Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла. Долгие годы модельер боролся с раком. Последний год выдался особенно сложным: болезнь стала прогрессировать. Спасти Валентина Юдашкина доктора не смогли.

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Несмотря на такую потерю, вдова модельера старается находить поводы для радости, чтобы поддерживать дочку и растить внуков.