Невестка Орбакайте в мокром платье блеснула своими манкими формами на пляже: от такого вида дыхание перекрыло

Вот уже почти год сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков живет в США. Он переехал в Лос-Анджелес с женой Аленой Красновой. Музыкант быстро нашел новую работу. Теперь он снимает клипы для местных знаменитостей. Также пара часто путешествует по стране. Избранница артиста шопится с подругами, ходит на вечеринки и участвует в фотосессиях.
На этот раз Алена выложила пикантное фото. Она в мокром платье позировала на пляже. Невестка Орбакайте засветила свои манкие формы. Она приспустила тонкие лямки, оголив декольте. Блондинка предпочла чувственно позировать на камеру без белья. У Красновой была укладка с мокрым эффектом. Она не скрыла следы от загара.
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Пользователи Сети были сражены красотой блондинки. Многие признались, что она лишила их дара речи. «Моя богиня», «Вау», «Какие формы», «Это очень будоражит», «Просто бесподобные кадры», «До чего горячая штучка», «Крайне восхитительно», — стали писать подписчики.