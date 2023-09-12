«Я расплакалась»: звезда сериала «Конец невинности» Антонова женила старшего сына от брака с Вершининым

Теперь наследник звезды тоже актер. Он окончил театральный колледж Олега Табакова и успел сыграть в сериалах «Штрафник», «Скорая помощь». А 11 сентября Антонова сообщила, что он женился. Влюбленные устроили традиционную свадьбу с караваем. Актриса облачилась в платье в пол молочного цвета с пайетками.

Она показала трогательные видео со свадьбы. На одном из них была запечатлена «передача семейного очага». Она символизирует старт новой жизни молодоженов. Вместе с теплом очага, согласно легенде, в их дом войдут счастье, мудрость и благополучие.