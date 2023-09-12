«Я расплакалась»: звезда сериала «Конец невинности» Антонова женила старшего сына от брака с Вершининым

Наталия Антонова много лет снимается в кино. Она дебютировала еще в 1997 году в фильме «На заре туманной юности», где сыграла Веру Лебедеву, возлюбленную поэта Алексея Кольцова.Тогда она познакомилась с Александром Вершининым, с которым у нее закрутился роман. Они сыграли свадьбу уже через несколько месяцев, а потом актриса родила сына Артема. Но спустя пять лет супруги развелись.
Теперь наследник звезды тоже актер. Он окончил театральный колледж Олега Табакова и успел сыграть в сериалах «Штрафник», «Скорая помощь». А 11 сентября Антонова сообщила, что он женился. Влюбленные устроили традиционную свадьбу с караваем. Актриса облачилась в платье в пол молочного цвета с пайетками.
Она показала трогательные видео со свадьбы. На одном из них была запечатлена «передача семейного очага». Она символизирует старт новой жизни молодоженов. Вместе с теплом очага, согласно легенде, в их дом войдут счастье, мудрость и благополучие.
Невеста по имени Анна была в белом лаконичном платье с закрытыми руками. Она уже несколько лет строит отношения с сыном артистки. Сам жених предстал в черном костюме.
«Самые трогательные моменты. Самое сокровенное за кадром. Я, конечно, держалась, но расплакалась... Ми-ми-ми не покажу. Спасибо за понимание, друзья», — пояснила Наталия.
В какой-то момент она закружилась в танце с наследником. Актриса была тронута. Звезда сериалов «Метод Фрейда» и «Конец невинности» поразилась тому, каким взрослым стал ее сын.
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Невестку Антонова приняла тепло. Она даже заявила, что теперь у нее есть дочка.
Сама актриса уже давно счастлива во втором браке с врачом-гинекологом Николаем Семеновым. У пары растут сыновья — Максим и Никита. В семье также воспитывается старший сын медика Антон, который родился в его прошлых отношениях.
В 2018 году Наталия потеряла четвертого ребенка. Мальчик Коля родился недоношенным. Малыш перенес несколько операций, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
Сын Наталии Антоновой с невестой. Фото: соцсети звезды