Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: растаял и сделал предложение

Принц Гарри сделал предложение Меган Маркл в 2017 году. Тогда девушки по всему миру удивлялись, как простой актрисе не с самой выдающейся внешностью удалось покорить сердце британского принца.

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Недавно Меган Маркл призналась, что принц Гарри был покорен ее фирменной курочкой, запеченной в духовке с луком и редисом.

Когда внук королевы Елизаветы II попробовал это блюдо, он не стал больше мешкать и сделал предложение своей возлюбленной. Видимо, Меган Маркл отлично знала старую древнюю мудрость: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок».

Все произошло в коттедже на территории Кенсингтонского дворца, который стал первым общим домом для Меган и Гарри. Влюбленные были на кухне, Меган готовила ту самую курочку. В этот момент герцог Сассекский внезапно опустился на одно колено и спросил, хочет ли Меган выйти за него замуж.

«Нет ничего более вкусного и впечатляющего, чем идеально прожаренная курица. Она творит чудеса. Я приношу это блюдо на званые обеды и благодаря ему завожу много друзей», — похвасталась Меган Маркл.

Россиянок может удивить простота этого блюда, однако простое — не значит невкусное. Видимо, сочетание ингредиентов в нем идеальное.

Итак, Меган Маркл обильно перчит и солит курицу со всех сторон, изнутри тоже. Начиняет тушку кусочками лимона, чесноком и тимьяном, смазывает оливковым маслом.

Далее связывает ножки кулинарной нитью, а саму курицу кладет в форму для запекания. Рядом с курицей бросает кусочки лимона, лука и редис, сдобренные двумя столовыми ложками оливкового масла, одной чайной ложкой соли и половиной чайной ложки перца.

Запекает курицу Маркл при температуре 220 градусов в течение 1 часа и 15 минут, пока сок не станет прозрачным.

Потом перекладывает курочку в тарелку, укрывает алюминиевой фольгой и дает постоять 10 минут.

Источник: thevoicemag.ru