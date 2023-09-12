Уже 17 лет! Как сейчас выглядит повзрослевшая дочка Алсу от Яна Абрамова — похорошела в разы

Вместе с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу воспитывает троих детей: у пары есть дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

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В своем микроблоге Алсу показала, как сейчас выглядит ее старшая дочь. В свои 17 лет Сафина похорошела в разы, почти догнала звездную маму по росту. Кстати, рядом со взрослой дочерью-подростком, певица выглядит как старшая сестра и уж точно не как мама троих детей.