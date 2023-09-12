Уже 17 лет! Как сейчас выглядит повзрослевшая дочка Алсу от Яна Абрамова — похорошела в разы

Вместе с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу воспитывает троих детей: у пары есть дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.
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В своем микроблоге Алсу показала, как сейчас выглядит ее старшая дочь. В свои 17 лет Сафина похорошела в разы, почти догнала звездную маму по росту. Кстати, рядом со взрослой дочерью-подростком, певица выглядит как старшая сестра и уж точно не как мама троих детей.
«Я безмерно благодарна Всевышнему за тебя! Мои подписчики часто пишут под твоими фото, даже не зная тебя лично, что ты очень благородный, чистый и добрый человечек, и они абсолютно правы. Ты правда наше солнышко и настоящий подарок судьбы», — отметила Алсу.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: личный архив
У Сафины длинные вьющиеся волосы ниже плеч, очаровательная мягкая улыбка и темные бровки. Девочка, по словам ее мамы, обладает чутким характером, сторониться сцены и не ищет популярности.
«Такая красивая выросла», «Уже в девушку превращается! Миленькая», «В детстве сестренка Микелла была куда симпатичнее, на мой вкус! А теперь вижу такую милую девушку перед собой, очаровательную», «Юность равно молодость и красота! Тут не поспоришь», «В молодости все красивые», «А мне мама нравится, ну прям старшая сестра», — пишут фолловеры.