Волочкова в супермини сверкнула нижним бельем: конфуз неприкрытый

Балерина Анастасия Волочкова открыла новый концертный сезон, выступив со своим балетно-акробатическим шоу. Артистка давно дает концерты, в том числе благотворительные, и всегда показывает, как успешно они проходят, своим подписчикам.

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И в этот раз на радостях балерина, демонстрируя удавшееся мероприятие, позировала и сама после выступления. Она предстала на заднем сидении автомобиля с букетом белых роз, счастливая и нарядная.

При этом, Волочкова даже не заметила, как оконфузилась. Декольте расхристалось, и наружу вылезло нижнее белье звезды. Как и закинутые нога на ногу явили миру оголившиеся чресла.